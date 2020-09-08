В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали один случай заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, медик заразился в Ошской области. За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны четыре медработника. Из домашней изоляции — 17.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 158 медиков, выздоровели 2 тысячи 600.