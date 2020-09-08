В КР выявили 68 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 526

В Кыргызстане выявили еще 68 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке заболели 13 человек, в Ошской области — 11 , Чуйской — 4, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 16, Таласской — 7, Нарынской — 1.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 526 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.