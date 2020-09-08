ОАО «Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у более 7 тысяч абонентов

Завтра ОАО «Северэлектро» за несвоевременные платежи дистанционно отключит электроснабжение у более 7 тысяч абонентов. Об этом сообщили в компании.

Во избежание неудобств энергетики призывают жителей заблаговременно оплатить счета за электроэнергию. Информация об оплате в терминалах, через электронные кошельки появляется в базе данных «Северэлектро» в режиме реального времени.

Электроснабжение потребителей с «умными» счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается автоматически после полной оплаты и поступления сигнала на сервер «Северэлектро».