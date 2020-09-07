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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В память погибшим и благодарность врачам. Мэрия Бишкека записала песню

Управление культуры мэрии Бишкека вместе с известным поэтом Кыялбеком Урманбетовым и отечественным композитором Бакытом Алишеровым создали музыкальную композицию «Антивирус». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии отметили, что год останется в нашей памяти надолго. «Это была настоящая война, битва за жизнь... Каждый день умирали люди, любимые: мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры, дочери и сыновья, учителя и врачи, пандемия не пощадила никого. Но, несмотря на невосполнимые потери, мы продолжали сражаться за столицу, за страну», — сказали в пресс-службе.

В муниципалитете поблагодарили кыргызстанцев, которые помогали в борьбе с коронавирусом. «Наше особенное сердечное спасибо всем медикам, которые, несмотря ни на что, бились за жизни людей», — добавили в мэрии.

Песню-реквием исполнили талантливые студенты — солисты Кыргызской и Московской консерваторий и Кыргызско-Турецкого университета «Манас»: Миран Жанарбаев, Руслан Асанкан уулу, Урмат Токомбаев, Диана Салиева, Александр Волкодав, Алена Юрьева и Тамгагуль Айбек кызы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164380/
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7 сентября, понедельник
19:43
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