В память погибшим и благодарность врачам. Мэрия Бишкека записала песню

Управление культуры мэрии Бишкека вместе с известным поэтом Кыялбеком Урманбетовым и отечественным композитором Бакытом Алишеровым создали музыкальную композицию «Антивирус». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии отметили, что год останется в нашей памяти надолго. «Это была настоящая война, битва за жизнь... Каждый день умирали люди, любимые: мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры, дочери и сыновья, учителя и врачи, пандемия не пощадила никого. Но, несмотря на невосполнимые потери, мы продолжали сражаться за столицу, за страну», — сказали в пресс-службе.

В муниципалитете поблагодарили кыргызстанцев, которые помогали в борьбе с коронавирусом. «Наше особенное сердечное спасибо всем медикам, которые, несмотря ни на что, бились за жизни людей», — добавили в мэрии.

Песню-реквием исполнили талантливые студенты — солисты Кыргызской и Московской консерваторий и Кыргызско-Турецкого университета «Манас»: Миран Жанарбаев, Руслан Асанкан уулу, Урмат Токомбаев, Диана Салиева, Александр Волкодав, Алена Юрьева и Тамгагуль Айбек кызы.