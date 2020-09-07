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Общество

Студенты-кыргызстанцы, обучающиеся в России, не могут выехать на учебу

Студенты-кыргызстанцы, обучающиеся в России, не могут выехать на учебу. С просьбой посодействовать в решении вопроса они обратились к руководителю аппарата президента КР Досалы Эсеналиеву.

Студенты отмечают, что указом президента России от 18 марта 2020 года ограничен въезд на территорию РФ всех категорий иностранных граждан без исключения, решением правительства РФ от 16 марта 2020 года все образование было переведено в дистанционный формат.

«6 июня 2020 года по многочисленным просьбам граждан России и других государств иностранных граждан правительство РФ подписало распоряжение, по которому некоторым категориям иностранных граждан разрешили въезд в Россию. Однако иностранные студенты, желающие продолжить или начать обучение, не включены в список», — отметили они.

Многие учащиеся на время каникул, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, выехали за пределы России с уверенностью, что к началу учебного года у них будет возможность вернуться и продолжить обучение.

В августе студенты начали задаваться вопросом, когда появится возможность пересечь границу РФ. «Мы приняли во внимание слова президента России, что у властей нет намерений полностью подменять дистанционным обучением все процессы в сфере образования и что учебный год не будет отменен и пройдет в очном формате с некоторыми изменениями, связанными с предотвращением новой вспышки коронавирусной инфекции», — говорится в обращении.

Студенты отмечают, что обращались в правительство КР, посольство России, Минобразования КР, другие инстанции с вопросом, когда они смогут выехать на учебу. Но так и не получили ответа. «Просим посодействовать решению вопроса прибытия иностранных студентов из КР в РФ. Мы обязуемся по приезде пройти двухнедельную самоизоляцию и дважды пройти тест на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», — отметили они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164371/
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