Спевший о коррупции на таможне акын Аалы Туткучев хочет голосовать против всех

Акын Аалы Туткучев, спевший перед президентом о коррупции и таможенниках, будет голосовать против всех. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Мне симпатизирует одна партия. Я проголосую за нее и другим рекомендую. Если проголосуем, уйдут нынешние и придут новые лица и станут депутатами. Эта партия — «против всех», — написал акын.

Фото Facebook. Пост акына Аалы Туткучева

Отметим, ранее акын на праздничном мероприятие по случаю Дня независимости страны спел перед президентом о коррупции среди чиновников, судей, таможенников и участников выборов.

