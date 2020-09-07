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Общество

Спевший о коррупции на таможне акын Аалы Туткучев хочет голосовать против всех

Акын Аалы Туткучев, спевший перед президентом о коррупции и таможенниках, будет голосовать против всех. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Мне симпатизирует одна партия. Я проголосую за нее и другим рекомендую. Если проголосуем, уйдут нынешние и придут новые лица и станут депутатами. Эта партия — «против всех», — написал акын.

Facebook
Фото Facebook. Пост акына Аалы Туткучева

Отметим, ранее акын на праздничном мероприятие по случаю Дня независимости страны спел перед президентом о коррупции среди чиновников, судей, таможенников и участников выборов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164343/
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