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Общество

Мэрия Бишкека объявляет тендер на проектирование нового ипподрома «Ак-Кула»

Мэрия Бишкека объявляет тендер на проектирование нового ипподрома «Ак-Кула». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сооружения, построенные в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора КР Владимира Нусова, находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для жизни людей.

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«Институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, обследовав в ноябре 2019 года территорию, дал техническое заключение, что здание ипподрома не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается», — отметили в мэрии.

В начале сентября 2020 года на основании заключения института и межведомственной комиссии правительство КР приняло постановление о признании здания ипподрома «Ак-Кула» утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, о сносе и строительстве нового комплекса ипподрома.

«Для безопасности горожан, гостей столицы, спортсменов столичная мэрия намерена привести ипподром в надлежащее состояние, ведь ипподром «Ак-Кула» — единственный в Бишкеке объект, необходимый для проведения конноспортивных соревнований и других спортивных мероприятий как на республиканском, так и на международном уровне», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164331/
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