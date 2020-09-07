13:47
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане началась информационная кампания «Школьное питание дома»

В Кыргызстане началась информационная кампания «Школьное питание дома». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство запускает кампанию о здоровом питании детей во время дистанционного обучения совместно с Всемирной продовольственной программой ООН.

Цель кампании — популяризовать правильное питание и здоровый образ жизни среди школьников и их родителей.

В ведомстве отметили, что родители смогут получать информацию о правильном питании в различных форматах: инфографика, видеоролики о вкусных и полезных рецептах, сказки про здоровое питание и варианты меню на неделю из книги рецептов, утвержденной Министерством здравоохранения.

В течение следующих двух месяцев на страницах ВПП ООН в социальных сетях (Instagram, Facebook и YouTube) будут публиковаться материалы, направленные на повышение осведомленности о детском питании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164314/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрии Бишкека предлагают создать структуру по питанию детей в школах и садах
Ученики начальных классов получат продукты из школьного «горячего питания»
Цифра дня. 116 тонн муки в пилотных школах раздадут семьям нуждающихся учеников
Депутат предложила доставлять горячее питание школьникам как гуманитарную помощь
Фабрику горячего школьного питания предлагают создать в Бишкеке
Первое, второе и компот. Готово ли школьное питание к новому закону
К 2023 году все школы в Кыргызстане охватят горячим питанием
Они улучшают рацион учащихся. Пришкольными хозяйствами озаботились чиновники
Дети едят стоя. Директор школы продала стулья на металлолом
Школьное питание. За 7 сомов накормить ребенка невозможно, возмущен депутат
Популярные новости
В&nbsp;городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о&nbsp;Бишкеке В городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о Бишкеке
Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в&nbsp;депутаты использовал его для пиара Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в депутаты использовал его для пиара
Мучение, а&nbsp;не&nbsp;учение. Родители просят вернуть детей в&nbsp;школы Мучение, а не учение. Родители просят вернуть детей в школы
Выборы-2020. Кто из&nbsp;кандидатов привлекался к&nbsp;уголовной ответственности Выборы-2020. Кто из кандидатов привлекался к уголовной ответственности
Бизнес
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
7 сентября, понедельник
13:30
Кубатбек Боронов: Партии во время агитации должны соблюдать санитарные правила Кубатбек Боронов: Партии во время агитации должны соблю...
13:26
Дело Зилалиева. Обвиняемого забыли доставить в суд
12:50
В Бишкеке задержан иностранец, разыскиваемый за терроризм
12:43
Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
12:22
«Мекеним Кыргызстан»: Одна страна — один налог!