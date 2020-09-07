В Кыргызстане началась информационная кампания «Школьное питание дома». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство запускает кампанию о здоровом питании детей во время дистанционного обучения совместно с Всемирной продовольственной программой ООН.

Цель кампании — популяризовать правильное питание и здоровый образ жизни среди школьников и их родителей.

В ведомстве отметили, что родители смогут получать информацию о правильном питании в различных форматах: инфографика, видеоролики о вкусных и полезных рецептах, сказки про здоровое питание и варианты меню на неделю из книги рецептов, утвержденной Министерством здравоохранения.

В течение следующих двух месяцев на страницах ВПП ООН в социальных сетях (Instagram, Facebook и YouTube) будут публиковаться материалы, направленные на повышение осведомленности о детском питании.