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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Национальном центре фтизиатрии закрыли отделение для пациентов с COVID-19

В Национальном центре фтизиатрии закрыли специализированное отделение для лечения больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, с мая в отделении вылечили более 300 человек, большинство из которых поступило сюда в тяжелом состоянии.

«После выписки последних пациентов в этом отделении мы проведем тщательную уборку, все продезинфицируем и потом с разрешения МЗ КР приступим к своей прежней работе — приему и лечению пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью», — отметил и. о. главврача Конушбек Сакмаматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164302/
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