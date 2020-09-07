В Национальном центре фтизиатрии закрыли отделение для пациентов с COVID-19

В Национальном центре фтизиатрии закрыли специализированное отделение для лечения больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, с мая в отделении вылечили более 300 человек, большинство из которых поступило сюда в тяжелом состоянии.

«После выписки последних пациентов в этом отделении мы проведем тщательную уборку, все продезинфицируем и потом с разрешения МЗ КР приступим к своей прежней работе — приему и лечению пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью», — отметил и. о. главврача Конушбек Сакмаматов.