В Кыргызстане еще у пяти медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали пять случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, три медика заразились в Баткенской области, двое — в Иссык-Кульской.
За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны три медработника. Из домашней изоляции — 12.
Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 157 медиков, выздоровели 2 тысячи 579.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.