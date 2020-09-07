В Кыргызстане еще у пяти медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали пять случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, три медика заразились в Баткенской области, двое — в Иссык-Кульской.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны три медработника. Из домашней изоляции — 12.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 157 медиков, выздоровели 2 тысячи 579.