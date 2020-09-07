В Кыргызстане выявили еще 55 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке заболели 12 человек, в Оше — 1, Ошской области — 5, Чуйской — 2, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 13, Таласской — 2.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 458 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.