Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) проинформировали журналиста РИА, что данная публикация является первой из цикла статей об этом препарате.

В РФПИ отметили, что в сентябре будут обнародованы результаты исследований вакцины на животных. В ходе этих тестов препарат показал 100-процентную защитную эффективность.

«Спутник V» (официальное название российской вакцины от коронавируса), как рассказали в фонде, сформировал устойчивый иммунитет к инфекции у 100 процентов испытуемых. При этом он не вызвал серьезных побочных эффектов.

У других вакцин-кандидатов уровень нежелательных явлений составляет от 1 до 25 процентов.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.