В Бишкеке работают батуты, несмотря на запрет

В Бишкеке работают батуты, несмотря на существующий запрет. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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По ее данным, в ходе рейда сотрудников районных акимиатов на бульваре Молодой Гвардии выявлено три незаконно установленных батута.

«После разъяснительных бесед владельцы добровольно демонтировали их», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, лицам, продающим вдоль бульвара напитки и мороженое, рассказали о недопустимости торговли продуктами питания с земли.

Напомним, что в Бишкеке еще действует запрет на работу батутов.