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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Избежать повторного режима изоляции из-за COVID-19 можно и нужно, считают в ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус счел возможным избежать повторного режима изоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается на канале организации в YouTube.

Страны могут избежать повторного ввода режима самоизоляции из-за коронавируса, если примут необходимые меры по борьбе с заболеванием, заявил на брифинге в Женеве Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, меры по самоизоляции послужили причиной «тяжелых последствий» для многих государств. 

«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что самоизоляция была прямым инструментом, который вызвал тяжелые последствия во многих странах. Сейчас некоторые государства уже смогли постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги.

Тедрос Аданом Гебреисус также добавил, что организация полностью поддерживает открытие обществ, экономик и границ.

Для этого странам необходимо сохранить такие требования, как запрет массовых мероприятий, направить средства на улучшение здравоохранения, а также защитить от коронавируса уязвимые группы населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что поддерживает открытие государств после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164247/
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