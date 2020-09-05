На площади Ала-Тоо убрали 13 точек аренды велосипедов и игр

Сегодня на площади Ала-Тоо убрали 13 стихийных точек аренды велосипедов и уличных игр. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, управление землепользования и строительства (УЗС) и спецподразделение муниципального предприятия «Тазалык» продолжают очищать город от незаконных объектов. Они регулярно проводят рейды по улицам Бишкека.

«Дорогие горожане, предприниматели! Убедительно просим вас соблюдать правила землепользования и строительства. Если вы увидите незаконно или неправильно установленный объект, пожалуйста, звоните по телефону 0703633833», — говорится в сообщении.