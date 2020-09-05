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Общество

Мэрия Бишкека решает, снести или оставить садик на улице Чокморова

Вице-мэры Бишкека по социальной политике Виктория Мозгачева и по строительству и архитектуре Уланбек Азыгалиев провели выездное совещание в бывшем детском саду мясокомбината. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Напомним, что сейчас здание и территория заброшены, садик пустовал много лет. И только в 2018 году здание на улице Чокморова, 253 распоряжением правительства передано в собственность мэрии.

Вице-мэры осмотрели здание, территорию детского сада. И теперь после тщательного изучения материалов, экспертиз о годности объекта будут принимать решение о сносе или реконструкции детсада.

«Управлению образования поручено внести предложения по новому детскому саду. На основе этого спроектируют новое дошкольное учреждение», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164241/
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