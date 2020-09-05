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Общество

ТЭЦ города Ош готова к отопительному сезону

Теплоэлектроцентраль Оша готова к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду. В рамках рабочей поездки в одноименную область первый вице-премьер-министр Кыргызстана Алмазбек Баатырбеков ознакомился с работой предприятия.

По информации сотрудников муниципалитета южной столицы, все котлы теплоэлектроцентрали прошли осмотр и подготовлены для подачи тепла. Готовы тепловые магистральные и квартальные сети.

Первый вице-премьер поручил не допускать возникновения внештатных ситуаций на ТЭЦ Оша в осенне-зимний период, а возникающие проблемы решать оперативно на месте. «Необходимо взять под особый контроль прохождение очередного отопительного сезона с тем, чтобы городские учреждения, предприятия и население были бесперебойно обеспечены горячей водой и теплом. Руководство мэрии южной столицы и соответствующих государственных учреждений должно взять на контроль выполнение указанной задачи», — отметил Алмазбек Баатырбеков.

Ошская ТЭЦ обеспечивает теплом 330 многоэтажных домов, 12 учреждений здравоохранения, 19 детских садов, 19 школ, 8 учебных заведений и другие объекты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164231/
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