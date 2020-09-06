В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 178 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 178 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 112 человек, в Оше — 1, в Чуйской области — 8, в Ошской — 2, в Таласской — 4, в Нарынской — 1, в Иссык-Кульской — 14, в Джалал-Абадской — 25, в Баткенской — 11.

Всего за весь период зарегистрировали 39 тысяч 826 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.