Число зараженных коронавирусом в мире превысило 26,6 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 304 тысячи 626. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 26 миллионов 609 тысяч 482 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 200 тысяч 518), Бразилии (4 миллиона 91 тысяча 801), Индии (4 миллиона 23 тысячи 179), России (1 миллион 11 тысяч 987), Перу (670 тысяч 145), Колумбии (641 тысяча 574), Южной Африке (635 тысяч 78), Мексике (623 тысячи 90) и Испании (498 тысяч 989).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 17,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 204 тысячи 681 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 874 тысяч 369. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 739 человек. В том числе в США скончались 187 тысяч 755 человек, Бразилии — 125 тысяч 502, Индии — 69 тысяч 561, Мексике — 66 тысяч 851 и Великобритании — 41 тысяча 626.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 316 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 225, Узбекистане — 42 тысячи 998, Таджикистане — 8 тысяч 724.