В Кыргызстане еще у четырех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали четыре случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, по два случая заражения зарегистрировали в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны двое медработников. Из домашней изоляции — 15 медиков.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 149 медиков, выздоровели 2 тысячи 550.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.