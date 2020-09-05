В Кыргызстане выявили еще 89 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 14 человек, в Оше — 1, Ошской области — 13, в Чуйской — 9, в Нарынской — 1, в Иссык-Кульской — 18, в Джалал-Абадской — 10, в Баткенской — 19, в Таласской — 4.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 316 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.