11:30
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав: Никакой детской эпидемии в Бишкеке и Иссык-Кульской области нет

В Министерстве здравоохранения опровергли сообщения о массовом поступлении в больницы Бишкека и Иссык-Кульской области тяжелобольных детей.

Отметим, что подобные публикации стали распространять по мессенджеру WhatsApp. Сообщалось также, что в лечебных учреждениях отмечается нехватка свободных мест для приема детей. Минздрав эти заявления официально опровергает.

«Все детские стационары работают в штатном режиме, никакой детской эпидемии нет. В столице пациенты с COVID-19 проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице и бишкекской клинической больнице № 6. Однако, по словам руководства последней, из 120 коек 42 места свободны. В РКИБ сказали, что 204 койки предусмотрены для пациентов с коронавирусом. Из них 150 мест свободны», — говорится в сообщении.

В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи есть 400 коек, 62 из которых сейчас свободны.

«В Иссык-Кульской области для приема детей организована в общей сложности 121 койка, из них 115 свободны», — рассказала и. о. координатора по здравоохранению в данном регионе Мира Кыдырбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164184/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще у четырех медиков выявили коронавирус
В Кыргызстане за последние сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано
В КР выявили 89 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 316
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 222 человека
Безработица, коронавирус, коррупция. Кыргызстанцы обозначили проблемы страны
В Бишкеке опечатали несколько ресторанов и ночных клубов за нарушения
Потерявшие работу из-за пандемии могут получить пособие. Куда обращаться?
Семьям 18 медиков, которые умерли от COVID-19, выплатили по 1 миллиону сомов
25 ученых потерял Кыргызстан во время пандемии коронавируса
Пандемия COVID-19. В России выявлены мошенники, обещавшие возвращение в КР
Популярные новости
В&nbsp;городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о&nbsp;Бишкеке В городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о Бишкеке
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в&nbsp;СИЗО-1 Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в СИЗО-1
Бизнес
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
5 сентября, суббота
11:24
Минздрав: Никакой детской эпидемии в Бишкеке и Иссык-Кульской области нет Минздрав: Никакой детской эпидемии в Бишкеке и Иссык-Ку...
11:15
Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
11:02
В Кыргызстане еще у четырех медиков выявили коронавирус
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 августа — 4 сентября
10:59
В Кыргызстане за последние сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано