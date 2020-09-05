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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Uzbekistan Airways возобновляет регулярные международные рейсы

Uzbekistan Airways возобновляет регулярные международные перелеты, организованы рейсы в Дубай, Франкфурт, Стамбул, Алматы и Бишкек. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По ее данным, в ближайшие дни будут запущены следующие рейсы:

  • Ташкент — Дубай — Ташкент один раз в неделю с 4 сентября по пятницам;
  • Ташкент — Франкфурт — Ташкент один раз в неделю с 10 сентября по четвергам;
  • Ташкент — Алматы — Ташкент один раз в неделю с 11 сентября по пятницам;
  • Ташкент — Бишкек — Ташкент один раз в неделю с 14 сентября по понедельникам;
  • Ташкент — Стамбул — Ташкент 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28 и 30 сентября.

«Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами Uzbekistan Airways из этих городов, должны будут представить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета. При отсутствии отрицательного результата теста пассажирам будет отказано в регистрации на свой рейс», — говорится в сообщении.

Пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Турции при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию: для граждан Узбекистана — по месту постоянного жительства, для иностранцев — по месту временной регистрации в РУз.

Граждан, у которых по прилете будет наблюдаться повышенная температура или иные симптомы, обследуют в аэропорту Ташкента.

Пассажиры с положительным результатом теста ПЦР будут госпитализированы для лечения.

Авиакомпания попросит пассажиров самостоятельно уточнять санитарные требования в государстве назначения и перед покупкой авиабилетов убедиться в наличии оснований, дающих право на въезд в страну.

Авиабилеты на запускаемые рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продажи Uzbekistan Airways либо у агентов по продаже в Узбекистане и за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164181/
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