Все желающие могут принять участие в Неделе комуза в Кыргызстане

В Кыргызстане с 7 по 13 сентября пройдет Неделя комуза. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Отметим, что 9 сентября в республике празднуется День комуза.

В программе воспоминания великих комузистов, научно-практическая конференция с участием музыкантов, онлайн-концерт «Таңшы комуз» и видеоуроки. Все это будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Маданият.Тарых.Тил» и на странице Минкультуры в Facebook.

Все желающие могут принять участие в Неделе комуза. Нужно опубликовать в соцсетях видео выступления с хештегом #ИграйКомуз.