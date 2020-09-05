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Общество

Все желающие могут принять участие в Неделе комуза в Кыргызстане

В Кыргызстане с 7 по 13 сентября пройдет Неделя комуза. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Отметим, что 9 сентября в республике празднуется День комуза.

В программе воспоминания великих комузистов, научно-практическая конференция с участием музыкантов, онлайн-концерт «Таңшы комуз» и видеоуроки. Все это будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Маданият.Тарых.Тил» и на странице Минкультуры в Facebook.

Все желающие могут принять участие в Неделе комуза. Нужно опубликовать в соцсетях видео выступления с хештегом #ИграйКомуз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164169/
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