Дистанционное обучение. В Кыргызстане у 31,4 тысячи семей не было смартфонов

В Кыргызстане у 31,4 тысячи семей на начало учебного года не было смартфонов, еще у 3,5 тысячи — телевизоров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство совместно с органами местного самоуправления и школами провело специальный мониторинг для определения нехватки телефонов и телевизоров у учащихся.

Перед началом нового учебного года министерство при помощи органов МСУ и спонсоров предоставило учащимся 1 тысячу 928 телевизоров и 31 тысячу 143 смартфона.

В Минобразования добавили, что продолжают работать над обеспечением учащихся техникой.

Напомним, что учебный год начался в традиционном режиме только для первоклассников, остальные учатся дистанционно.