Цифра дня. 362 тысячи 671 ребенок получил пособие «балага суйунчу» с начала года

За восемь месяцев в Кыргызстане 362 тысячи 671 ребенок получил единовременное пособие «балага суйунчу». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

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По ее данным, размер пособия составляет 4 тысячи сомов. На их выплату (с учетом банковских услуг) из республиканского бюджета израсходовано 1 миллиард 459 миллионов 995 тысяч 350 сомов.

Напомним, что пособие «балага суйунчу» назначается всем новорожденным. Министерство отмечает, что процедура выплаты упрощена. Денежные средства можно получить в течение двух дней после обращения за получением выплаты без открытия личного лицевого счета. Оформить «балага суйунчу» можно в органах Государственной регистрационной службы (ЦОН, ЗАГС, информационные киоски) при представлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка.