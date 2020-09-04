20:15
USD 78.69
EUR 93.10
RUB 1.04
Общество

Цифра дня. 362 тысячи 671 ребенок получил пособие «балага суйунчу» с начала года

За восемь месяцев в Кыргызстане 362 тысячи 671 ребенок получил единовременное пособие «балага суйунчу». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

Читайте по теме
Цифра дня. 503,2 тысячи кыргызстанцев получают государственные пособия

По ее данным, размер пособия составляет 4 тысячи сомов. На их выплату (с учетом банковских услуг) из республиканского бюджета израсходовано 1 миллиард 459 миллионов 995 тысяч 350 сомов.

Напомним, что пособие «балага суйунчу» назначается всем новорожденным. Министерство отмечает, что процедура выплаты упрощена. Денежные средства можно получить в течение двух дней после обращения за получением выплаты без открытия личного лицевого счета. Оформить «балага суйунчу» можно в органах Государственной регистрационной службы (ЦОН, ЗАГС, информационные киоски) при представлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164153/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 2,4 миллиона сомов поступило в бюджет от продажи именных госномеров
Цифра дня. 10 тысяч 293 сома — среднее пособие по беременности и родам в КР
Цифра дня. 100,2 тысячи безработных стоят на учете в службах занятости
Цифра дня. 41 тысяча 141 заявка опубликована за полгода на портале госзакупок
Цифра дня. Более 4 тысяч кыргызстанцев получили помощь от башкирских врачей
Цифра дня. На телефон доверия для детей поступило 3 тысячи ошибочных звонков
Цифра дня. 156 тысяч 430 детей пойдут в первый класс в новом учебном году
Цифра дня. 160 тысяч кыргызстанцев переболели коронавирусом
Цифра дня. 2,2 миллиона кыргызстанцев посетили за полгода виртуальные библиотеки
Более 13 тысяч кыргызстанцев сдали иммуноферментный анализ
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
В&nbsp;городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о&nbsp;Бишкеке В городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о Бишкеке
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Бизнес
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
4 сентября, пятница
19:48
На здании акимиата в Бишкеке снесло часть кровли. Она может упасть на прохожих На здании акимиата в Бишкеке снесло часть кровли. Она м...
19:30
Цифра дня. 362 тысячи 671 ребенок получил пособие «балага суйунчу» с начала года
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, пьеса и турпоездка
18:47
Минобразования издало учебники на шрифте Брайля для слепых и слабовидящих детей
18:30
5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет