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Общество

Джейсон Стэйтем снимется в шпионском триллере Гая Ричи «Пять глаз»

Джейсон Стэйтем исполнит главную роль в шпионском триллере «Пять глаз» режиссера Гая Ричи. Об этом пишет сайт kinopoisk.ru.

В центре сюжета — суровый агент Ми-6 (Стэйтем), которого нанимает международный разведывательный альянс «Пять глаз». Его посылают выследить и предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия, которое угрожает нарушить мировой порядок. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие по всему миру, используя все свое обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы выследить и проникнуть к миллиардеру, торговцу оружием.

Съемки «Пяти глаз» стартуют в Европе в октябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164141/
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