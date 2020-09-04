Джейсон Стэйтем снимется в шпионском триллере Гая Ричи «Пять глаз»

Джейсон Стэйтем исполнит главную роль в шпионском триллере «Пять глаз» режиссера Гая Ричи. Об этом пишет сайт kinopoisk.ru.

В центре сюжета — суровый агент Ми-6 (Стэйтем), которого нанимает международный разведывательный альянс «Пять глаз». Его посылают выследить и предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия, которое угрожает нарушить мировой порядок. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие по всему миру, используя все свое обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы выследить и проникнуть к миллиардеру, торговцу оружием.

Съемки «Пяти глаз» стартуют в Европе в октябре 2020 года.