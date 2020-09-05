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Общество

6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Медерова, Тыныстанова, Кулиева, Актюбинской, Киевской.
2
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — села Хунчи, Ак-Кудук, Бирдик, Милянфан, Норус.
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Каблан-Кол, Конур-Добо, села Агартуу, Маданият, Зарбалик, Мамаджан, Большевик, Калинина.
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — села Ак-Терек, Коргон, Чарбак-Сай, Патан, Кара-Суу, Котормо.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164126/
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