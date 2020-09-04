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Общество

5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Урицского, Уч-Курганской, бульвара Молодой Гвардии, переулок Ат-Башинский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, нижняя стройка);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Петровка (улица Заводская).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельская управа Кара-Кульджа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164125/
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