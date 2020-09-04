5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Урицского, Уч-Курганской, бульвара Молодой Гвардии, переулок Ат-Башинский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, нижняя стройка);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Петровка (улица Заводская).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельская управа Кара-Кульджа.