В Бишкеке 7 сентября без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 52 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — улица Чуй, 43, 43/1, 45/1, 47/1, 51, 53, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Сары-Камыш, Эшпай, Ош-3000, Арча-3, Матисакова), «Ала-Тоо» (улицы Кара-Шоро, Камыр-Ата, Ак-Кыя, Пограничный);

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 3/2, улица Алыбаева, 19;

9.00-19.00 — улицы Абдрахманова, 137, 141, Токтогула, 77, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ысык-Кол, Кок-Ойрок, Жетиген).

У кого намечается той

Каныбек Бокоев

Родился 7 сентября 1959 года в селе Гульча Ошской области. Заместитель председателя Верховного суда КР по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Акылбек Калыков

Родился 7 сентября 1967 года в селе Первое Мая Ошской области. Заместитель председателя ФОМС.

Памятные даты

Всемирный день уничтожения военной игрушки

Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек.

Спор о том, наносит ли вред детской психике и в какой мере военная игрушка, стал целой темой для дискуссий психологов.

Международный день чистого воздуха для голубого неба

Фото 24.kg. Небо над озером Иссык-Куль

Дата Организации Объединенных Наций в 2020 году отмечается впервые.

Этот день призван обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха.

Выбросы в атмосферу твердых частиц, газов в процессе человеческой деятельности оборачиваются не только глобальными подвижками в климатической сфере, но и напрямую оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Люди, которые меняли мир

Умер композитор Владимир Власов

Фото из интернета. Владимир Власов

Родился 25 декабря 1902 года (7 января 1903-го) в Москве. Композитор, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и РСФСР, народный артист Киргизской ССР и РСФСР, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

В Киргизию Владимир Власов приехал в августе 1936 года.

Один из основателей кыргызской профессиональной музыкальной культуры.

В творческом содружестве с Абдыласом Малдыбаевым и Владимиром Фере, продолжавшемся многие годы, Власов создает первые кыргызские музыкальные драмы, оперы, балеты, оратории, кантаты, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.

Основные сочинения Владимира Власова: музыкальные драмы «Алтын кыз», «Аджал ордуна», оперы «Айчурек» (1939), «За счастье народа» (1941), «На берегах Иссык-Куля» (1951), «Токтогул» (1958), «Алтын кыз» (1973), «Белые крылья» (1974), балеты «Анар» (1940), «Селкинчек» (1943), «Весна Ала-Тоо» (1955), «Асель» (1957) и многие другие.

Умер 7 сентября 1986 года.

Умерла государственный деятель Кулийпа Кондучалова

Фото из интернета. Кулийпа Кондучалова

В 2013 году в возрасте 93 лет в Бишкеке скончалась советский, кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова.

Родилась она в 1920-м в селе Кара-Жигач.

Министр иностранных дел (1953–1963). В 1958 году Кулийпа Кондучалова становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958–1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом».

Она дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.

Умер государственный деятель Турдакун Усубалиев

Фото ru.wikipedia.org. Турдакун Усубалиев

В 2015 году в возрасте 95 лет скончался государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики Турдакун Усубалиев.

Родился 6 ноября в селе Кочкор Нарынской области.

Советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008 года был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

Куда сходить

Культура