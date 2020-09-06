Неделя-24. Предвыборные скандалы, и будет ли у нас зимой свет

Вселенская любовь обрушилась на кыргызстанцев с 4 сентября — в стране началась предвыборная агитация партий, стремящихся попасть в Жогорку Кенеш. Месяц нас будут лелеять, забивать мозги красивыми обещаниями и мозолить глаза агитацией по телевизору, на улицах и в интернете.

Но не всем политорганизациям удалось прорваться к старту. «Кыргызстану», которого ЦИК срезал на сдаче документов, удалось отстоять право на участие в выборах в суде. Партию все-таки зарегистрировали.

Зато неожиданно срезали на регистрации «Бутун Кыргызстан». По словам представителя рабочей группы Центризбиркома Медины Кутбердиевой, при рассмотрении документов для регистрации обнаружили нарушения в ходе съезда политобъединения, на котором сформировали список кандидатов. По закону он, заверенный подписью и печатью, представляется в ЦИК.

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«Но представленный для регистрации список претендентов не соответствует тому, за который проголосовали на съезде», — отметила она.

Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил, что за отказ подаст в суд на избирательную комиссию. Он добавил, что политобъединение 10 лет проявляет терпение. «Но, как выясняется, в нашей стране защищать свои права законными методами сложно. Какое решение примет народ, я буду вместе с ним бороться за наши права», — сказал Мадумаров.

В итоге ЦИК зарегистрировал для участия в выборах списки пока 15 партий. Среди них «Мекен Ынтымагы», «Мекенчил», «Ыйман Нуру», «Чон Казат», «Реформа», «Республика», «Социал-демократы», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Ордо», «Кыргызстан», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Замандаш» и Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Списки кандидатов. Какие в них кроются сюрпризы

Фото из интернета. Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 4 октября 2020 года

Журналисты 24.kg внимательно изучили партийные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. В них оказалось много интересных, скандальных и одиозных личностей.

Редакция изучила список партии «Биримдик». В нем 200 человек, среди которых много известных имен. Политобъединение впервые баллотируется в ЖК. «Биримдик» называют партией власти и связывают с именем брата главы государства, экс-спикера парламента Асылбеком Жээнбековым. Подробнее — «Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в списке «Биримдик».

Список кандидатов «Кыргызстана» состоит из 102 человек. При сдаче документов с политорганизацией приключился скандал. Право участвовать в выборах ей пришлось отстаивать в суде. Фемида поддержала претензии «Кыргызстана» к ЦИК и позволила вернуться в гонку. 24.kg изучило состав претендентов — «Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в списке «Кыргызстана».

Многие и не верили, что партия «Реформа» соберет 5 миллионов сомов — избирательный залог, но ей это удалось. В списке 85 человек. Мы нашли в нем тех, о ком стоило написать, — «Выборы-2020. Скандалисты, балконские и владелец Maybach. Кто в списке «Реформы».

Еще мы посмотрели, как многие кандидаты активно продвигают себя через социальные сети. Желающие стать депутатами Жогорку Кенеша как на подбор — спортсмены, артисты, ведущие и блогеры. Многие из них активизировались в жизни и в соцсетях при режимах ЧС и ЧП. Подробнее — «Выборы-2020. Рецепты блюд и детские фото. Что еще в соцсетях публикуют кандидаты».

Почти три десятка лет независимости

Фото из интернета. Флаги Кыргызстана

День независимости в этом году прошел скромно. На праздничное мероприятие, прошедшее на площади Ала-Тоо, пригласили ограниченное число людей. Правда, главу государства не забыли. Но за последние 29 лет республика не раз отмечала праздник без особой радости, бывало всякое. О самых главных вехах, которые она прошла почти за три десятка лет независимости, — в материале «День независимости Кыргызстана. Путь длиною в 29 лет».

Медали и звания за коронавирус

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Медаль «Данк», звание заслуженного врача КР и почетные грамоты от главы государства присуждены «за самоотверженный и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность гражданскому долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)». Подробнее — «Награды от президента Сооронбая Жээнбекова. Одиннадцать историй обычных врачей».

Школа реальная и онлайн

Фото 24.kg. Все дети в масках и сидят в шахматном порядке

В Кыргызстане начался новый учебный год. Первоклассники учатся в традиционном режиме, остальные — дистанционно. Для детей установили строгие правила, в Минобразования подчеркивают, что гигиена и санитарная безопасность являются общей ответственностью. Журналист 24.kg посмотрел, как проходит учебный день первоклассников.

Читайте по теме В Минобразования рассказали, какие классы первыми вернутся к офлайн-обучению

Стартовал новый учебный год. В традиционной форме учатся только первоклассники, остальные — дистанционно. Весной 2020-го такая онлайн-учеба, когда уроки недоступны или непонятны, нередко приводила к домашним конфликтам. Родители срывались на детей и поднимали на них руку, а их отпрыски теряли и без того слабый интерес к знаниям. Как стимулировать детей и чем грозит им изоляция от общения, 24.kg рассказала клинический психолог Перизат Асылбаева. Подробнее — «Игра началась! Как мотивировать детей учиться онлайн».

В стране начался новый учебный год. В школу позвали только первоклассников, остальные продолжат обучение дистанционно. Такое решение приняло правительство, хотя споры продолжаются до сих пор. Но в новых условиях учатся не только в нашей республике. Подробнее в материале «Учебный год онлайн в Кыргызстане. А как он начался у соседей».

Разорванные учебники или даже их полное отсутствие в школьных библиотеках страны уже никого не удивляют. Ежегодно перед новым учебным годом родителям и школьникам приходится либо пытаться хоть как-то восстановить выданные книги, либо покупать новые. А это серьезно бьет по семейному бюджету. В среднем один учебник стоит 250-350 сомов. Подробнее — «Учебники в школах Кыргызстана. Книги в ужасном состоянии или отсутствуют вовсе».

Дефицит энергии

Фото из интернета. Токтогульская ГЭС

В преддверии нового отопительного сезона вновь становится актуальным вопрос о нехватке мощностей в энергосистеме страны. Токтогульскую ГЭС, конечно, ремонтируют. Но республике нужны новые станции, возведение которых под большим вопросом. Подробнее в материале «Кыргызские ГЭС. Как модернизируют Токтогулку и почему не строят новые мощности».

Новый осенне-зимний сезон совсем близко. Учитывая маловодный период, кыргызстанцев интересует только один вопрос, будут или нет зимой веерные отключения. К тому же все чаще в разных уголках государства люди жалуются на резкие перебои в электроснабжении. А ведь еще не было ни сильных ветров, ни дождей, ни снегопадов. В Нацэнергохолдинге 24.kg ответили на самые частые вопросы читателей об отключениях электричества — «Аварийные отключения. Почему они происходят и ждать ли их зимой».

Как накопить деньги для ребенка

Многие родители заранее заботятся о создании базовой финансовой подушки. Для этого можно, например, использовать детский депозит. Мы поговорили со специалистами и изучили продукты, которые предлагают коммерческие банки. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Детский депозит. Как отложить деньги на будущее ребенка и не прогадать».

Пакистанец, очарованный Кыргызстаном

Фото героя публикации. Джунаид Сиддики любит бывать в горах Кыргызстана

Пакистанец Джунаид Сиддики приехал в Кыргызстан несколько лет назад по совету друзей и не пожалел. Он признается, что очарован красотой природы нашей страны и людьми. Джунаид родился в пакистанском городе Сиалкоте. Он расположен на северо-востоке провинции Пенджаб у подножия заснеженных вершин Кашмира, рядом с рекой Чинаб. Подробнее — «Джунаид Сиддики очарован тем, что кыргызстанцы уважают свою историю и предков».

Как кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу

Марлис Дуулатбеков — один из лидеров сборной Кыргызстана по тогуз-коргоолу. Попал в нее в 2018-м и через год стал чемпионом мира. Брал медали в Казахстане, Монголии, Польше, Турции, Франции и Чехии. За счет чего он победил знаменитых казахстанцев, как тогуз-коргоол помогает ему в жизни и в каких странах дальнего зарубежья освоили исконно кыргызскую игру, 19-летний спортсмен рассказал в интервью 24.kg.

Красота Кыргызстана в фото и видео читателей

Фото Владислава Ногая. Таштар-Ата вечером

Немного печально, что лето уже закончилось. Но радует, что многим нашим авторам удалось все-таки попутешествовать по Кыргызстану, и мы можем показать красоты, которые они увидели. Подробнее — «Мгновения жизни. Закаты в Бишкеке и Чуйской области».

Природная сила воды

Не менее двух литров жидкости в день советуют пить врачи. В Кыргызстане сотни родников, откуда можно набрать воды и привезти домой. Одни источники помогают бороться с повышенным артериальным давлением и аритмией, оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Другие облегчают головные боли и способствуют очищению почек. Чем полезна родниковая вода? Подробнее в материале «Охладит и исцелит. Десять источников родниковой воды».