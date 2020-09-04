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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Секретариат Совбеза изучает причины вспышки коронавируса в Кыргызстане

Секретариатом Совета безопасности изучаются причины и условия, способствовавшие распространению коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, Советом безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, локализации очагов заражения и нивелирования угроз для экономики Кыргызстана с января по июль 2020 года проведено восемь заседаний. На них госорганам давали рекомендации, а затем Совбез следил за их выполнением.

«Сейчас секретариат Совета безопасности проводит детальное исследование, анализ условий и причин, способствовавших распространению коронавирусной инфекции на территории страны, в том числе изучается вопрос неготовности государственных органов, включая организации здравоохранения, к оказанию скорой медицинской помощи населению. Итоги проведенного анализа будут вынесены на заседание Совета безопасности для формирования выводов и дачи дополнительных рекомендаций госорганам. Это делается, чтобы не допустить аналогичного ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране», — говорится в сообщении.

При этом в Совбезе отметили, что сейчас Финполом также ведутся досудебные производства по фактам халатности со стороны отдельных должностных лиц Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и Министерства здравоохранения; коррупции, выразившейся в лоббировании интересов фармацевтических компаний и заключению заведомо невыгодных для государства контрактов; осуществления госзакупок, причинивших крупный или особо крупный ущерб государству.

Секретариат Совета безопасности просит все заинтересованные стороны, граждан, экспертов и институты гражданского общества направить ему имеющуюся информацию и предложения для их исследования и анализа, а также обобщения с материалами, готовящимися к заседанию Совета безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164087/
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