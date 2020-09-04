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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 26,3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 273 тысячи 446. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 26 миллионов 304 тысячи 856 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 150 тысяч 16), Бразилии (4 миллиона 41 тысяча 638), Индии (3 миллиона 936 тысяч 747), России (1 миллион 6 тысяч 923), Перу (657 тысяч 129), Колумбии (641 тысяча 574), Южной Африке (633 тысячи 15), Мексике (616 тысяч 894) и Испании (488 тысяч 513).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 17,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 220 тысяч 711 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 867 тысяч 630. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 602 человека. В том числе в США скончались 186 тысяч 790 человек, Бразилии — 124 тысячи 614, Индии — 68 тысяч 472, Мексике — 66 тысяч 329 и Великобритании — 41 тысяча 616.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 227 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 121, Узбекистане — 42 тысячи 688, Таджикистане — 8 тысяч 690.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164078/
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