Число зараженных коронавирусом в мире превысило 26,3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 273 тысячи 446. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 26 миллионов 304 тысячи 856 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 150 тысяч 16), Бразилии (4 миллиона 41 тысяча 638), Индии (3 миллиона 936 тысяч 747), России (1 миллион 6 тысяч 923), Перу (657 тысяч 129), Колумбии (641 тысяча 574), Южной Африке (633 тысячи 15), Мексике (616 тысяч 894) и Испании (488 тысяч 513).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 17,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 220 тысяч 711 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 227 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 121, Узбекистане — 42 тысячи 688, Таджикистане — 8 тысяч 690.