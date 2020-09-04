Выборы-2020. Стилист, скандалист, безработные. Кто еще в списке «Бир Бола»

Партию «Бир Бол» ЦИК зарегистрировала одной из первых. К документам этой политической организации у членов рабочей группы избирательной комиссии замечаний не было. В списке кандидатов 109 человек.

Политорганизация практически полностью обновилась. В ее рядах эксперты, бизнесмены, экс-чиновники и безработные, не обошлось и без депутатов. Опубликованный ранее список топ-10 в окончательном варианте не изменился.

24.kg изучило состав претендентов на мандаты.

Депутаты, драчун, бизнесмены

Возглавляет предвыборный список экс-нардеп Алмамбет Шыкмаматов. Когда лишили мандата и посадили лидера социалистов Омурбека Текебаева, он стал главой парламентской фракции «Ата Мекен». Пока Текебаев находился в колонии, активно поддерживал его, организовывал акции протеста. Но в конце 2019 года, после скандала с Текебаевым, Шыкмаматов сложил полномочия и вышел из состава партии. В июне 2020-го вступил в «Бир Бол».

В 2017 году в отношении Шыкмаматова возбудили уголовное дело.

По версии следствия, Шыкмаматов, будучи аудитором Счетной палаты, включил в тендерную заявку авто супруги, продав его победителю тендера — компании «Барат люкс» — за $13,5 тысячи.

Реальная цена авто на то время, по данным экспертов, составляла около $10 тысяч. В 2018 году ГКНБ уголовное дело прекратил.

На втором месте в списке экс-председатель Бишкекского международного третейского суда по недрам и коммерции Жоомарт Жолдошев. В августе инстанция приняла в производство иск Узбекистана по четырем пансионатам на Иссык-Куле.

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Жоомарт Жолдошев тогда заявил, что Международный арбитражный суд не принял во внимание доводы правительства Кыргызстана — рассматривать иск Узбекистана по четырем пансионатам. По его мнению, это было неправильно.

Третье место досталось бизнесмену Фарходбеку Алимжанову. Занимается благотворительностью. Основал в Кара-Суйском районе фонд «Айбек Алимжанов», входит также в состав учредителей ОсОО «Бакай Стоун Групп».

Под номером 4 Айжан Чыныбаева. Она приходится племянницей Розе Отунбаевой.

Айжан замужем за братом жены Максима Бакиева, Алмазом. Занимается гостиничным и ресторанным бизнесом, имеет небольшой пансионат на Иссык-Куле. Как и Фарход Алимжанов, слывет благотворителем.

Под номером 5 Мирбек Асангариев — глава Ассоциации социальных предпринимателей. Постоянно меняет вывески партий. В 2012 году баллотировался в Бишкекский горкенеш по списку политорганизации «За жизнь без барьеров». Партия выборы проиграла. В 2015-м на парламентских выборах присоединился к партии «Республика — Ата Журт». Но в парламент не пошел.

Шестую позицию занимает Руслан Акматбек. В партии является координатором по связям с общественностью. Кроме того, он глава Ассоциации молодых предпринимателей.

Фото пресс-службы президента. Руслан Акматбек

На седьмом месте Жодар Сайдилканов. Возглавляет ОсОО INTEGRA Engineering Group. Компания занимается строительством. Из этой же фирмы в списке на 107-й строчке специалист по развитию бизнеса Диана Магаметова.

Восьмое место у исполнительного директора Американской торговой палаты в КР Зарины Чекирбаевой.

Девятым идет Нурсултан Кубанов. Ему 25 лет, он уже владелец Perspective — сети образовательных языковых центров в Кыргызстане и за рубежом.

Замыкает топ-10 сам лидер партии Алтынбек Сулайманов. Был депутатом в пятом созыве по списку «Республики», в четвертом — представлял фракцию «Ак Жол». В разгар пандемии коронавируса жестко критиковал правительство. Требовал отставки премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и обвинял чиновников в провале подготовки к борьбе с COVID-19. По его словам, именно они были ответственны за заражение медиков.

Алтынбек Сулайманов до конца 2019 года владел добывающей компанией, но не указывал предприятие в своих налоговых декларациях. Позже он передал бизнес известному спортсмену Мыктыбеку Мамасалиеву.

СМИ пишут, что Алтынбек Сулайманов носит кличку Челюсти.

Одиннадцатым в списке идет скандальный чиновник Нурбек Мурашев.

Экс-министр сельского хозяйства возглавлял ведомство с 2016 года. Он успел прославиться и до этого назначения. В 2014-м, будучи депутатом парламента от фракции «Республика», избил врача Национального госпиталя Джамала Тургунбаева.

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В 2015 году, когда баллотировался в Жогорку Кенеш тоже по списку «Бир Бола», набросился на представителя «Онугуу», депутата горкенеша Кочкор-Аты Кабулжана Кимсанбаева. Был привлечен к уголовной ответственности. Однако пострадавший отозвал заявление. Дело прекратили.

На выборах президента 15 октября 2017-го Нурбек Мурашев ударил в лицо избирателя.

Милиция уголовное дело тогда не возбудила, пояснив отказ тем, что чиновник никого не бил, а попал по лицу случайно. Занимая пост главы Минсельхоза, постоянно подвергался критике со стороны президента, премьера и депутатов.

Нурбек Мурашев не раз заявлял, что ни на кого не обижается, считает, что работал хорошо и эффективно, его просто не оценили.

Коктейль

У руководителя компании Data Lab, медиаэксперта, блогера, медиаактивиста Гульнуры Торалиевой № 12. Она была советником двух премьер-министров Кыргызстана, бывший руководитель пресс-службы правительства (2015-й, 2017 годы), консультант по коммуникациям и связям с общественностью многих международных организаций. Прежде в выборах не участвовала.

Тринадцатым идет Дуйшон Торокулов. Он получил мандат в 2017 году вместо Чолпон Джакуповой. Законодательными инициативами не запомнился.

Дуйшон Торокулов замелькал в СМИ в связи со скандалом вокруг убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

В Facebook опубликовали фотографию Саймаити, где он сидит за одним столом с Дуйшоном Торокуловым. По информации пользователей, предприниматель вместе с нардепом обедал в чайхане в Оше. Когда был сделан снимок, не уточняется. По этому же громкому делу на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля вызывался и Алтынбек Сулайманов.

Следующим под № 14 идет председатель профкома «Кумтор Оперейтинг Компани» Рамис Мамбеталиев. В открытых источниках данных о нем нет. Известно только, что ему 37 лет, уроженец Таласской области.

Пятнадцатую строчку в списке «Бир Бола» занимает Эсенкул Момункулов — бывший директор Агентства по защите и продвижению инвестиций. Был советником премьер-министра Сапара Исакова. В 2017 году, когда арестовали Омурбека Текебаева, выступил в его защиту. Эсенкула Момункулова часто критиковали депутаты, утверждали, что он не может защитить внутренние и внешние инвестиции.

Фото из соцсетей. Чинара Капарова

Далее по списку идут старший преподаватель факультета журналистики КНУ имени Жусупа Баласагына Чинара Капарова, безработный Рустамбек уулу Советбек, о котором известно, что является вице-президентом Национальной федерации борьбы на поясах «Алыш».

Под № 18 Темирбек Ажыкулов — исполнительный директор Ассоциации развития агропромышленного комплекса. Ему также принадлежит Закрытое акционерное общество «Южная Нефтяная Компания». Занимается бурением скважин.

Номер 19 достался Абдисаиту Каримбекову. Он был помощником на общественных началах депутата парламента Жыргалбека Саматова, которого ЦИК в 2016 году лишила мандата, так как он не смог доказать, что не является гражданином России. На сегодня является депутатом Ошского горкенеша, членом фракции «Онугуу-Прогресс».

Последней в топ-20 идет Екатерина Филаретова — второй секретарь департамента государственного протокола Министерства иностранных дел.

По некоторым данным, Филаретова по совместительству еще и стилист бывшей первой леди Раисы Атамбаевой.

Кто еще

21-е место закреплено за Махамадшарипом Ганиевым. Он возглавляет в Баткенской области Федерацию кыргыз курош (борьба).

27-е место у Эсенбека Арзиева. В 2016 году он прошел в Ошский городской кенеш по списку «Бир Бола». 28-е место занимает глава ОсОО «Дом Строй Групп» Айгул Салиева. Под № 29 инспектор-налоговик из Сузакского района Улугбек Исматиллаев.

31-е место у Шайырбека Маматокторова. До 2010 года он носил имя Талант Жусуев и заседал в БГК. После событий 7 апреля вступил в ряды «Ата-Журта». Но в парламент не попал, занял должность руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша. После ухода Ахматбека Келдибекова с поста спикера возглавил ОшТВ. Его вынудили уйти в 2014-м. Шайырбек Маматокторов примкнул к «Бутун Кыргызстану», но вопреки ожиданиям пошел на выборы с «Бир Болом».

На 33-м месте безработный Муратбек Кочобаев. В 2012 году был главой айыл окмоту села Мангыт в Араванском районе. 26-я в списке — Айпери Токтоматова, заведующая секретариатом фракции «Бир Бол» в парламенте.

Номер 41 — экс-статс-секретарь Гослужбы по миграции Нурлан Шерипов. 45-й номер в списке у безработного Нурланбека Чомоева.

Заместитель главы Госкомиссии по делам религий Закир Чотаев под № 55. Настроил против себя мусульман-традиционалистов, заявив, что девочки в школах не должны носить хиджабы.

Адылбек Адимов, идущий под № 66, особо ничем не прославился и неизвестен кроме того, что возглавляемое им предприятие ОАО «МАМ» не выполнило условие договора, заключенного с компанией «ТАТ», и задолженность пришлось взыскивать по суду.

Гражданам, не имеющим постоянного заработка и определенного рода занятий, достались № 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 — Бахрам Рахмаджанов, Гульзина Култаева, Мадина Яшанло, Эржан Мамбетов, Карина Макарова, Алина Юсупова и Анастасия Артюхова.

Безработные в списке «Бир Бола» занимают строчки 96, 97, 98. Последние места — 103, 104, 108 и 109 также достались кандидатам без постоянного места работы.

Очевидно, что их включили в список, чтобы он был полным и не вызывал сомнений у членов ЦИК.