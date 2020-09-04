В Кыргызстане еще у девяти медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали девять случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, один медик заразился в Бишкеке, восемь — в Иссык-Кульской области.
За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны девять медработников. Из домашней изоляции — 18 медработников.
Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 145 медиков, выздоровели 2 тысячи 533.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.