В Кыргызстане выявили еще 92 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке заболели 12 человек, в Оше —2, Ошской области — 15, Чуйской — 7, Нарынской —6, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 14, Таласской — 1.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 227 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.