В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 252 человека

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 252 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выздоровели 112 человек, в Оше —6, в Чуйской области —10, в Ошской —21, в Таласской — 6, в Нарынской —6, в Иссык-Кульской —27, в Джалал-Абадской — 38, в Баткенской — 26.

Всего за весь период зарегистрировали 39 тысяч 426 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.