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Общество

В Бишкеке завершили реконструкцию сквера имени Горького

В Бишкеке завершилась реконструкция сквера имени Горького. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в зоне отдыха уложили новую цветную брусчатку, обновили ирригационную систему, модернизировали освещение, установили новые скамейки и урны.

«Строители бережно отреставрировали гранитные бордюры, которые стояли в сквере ранее. И установили на новое основание, оно отлично вписалось в обновленный облик сквера», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что вице-мэр столицы по строительству и архитектуре Уланбек Азыгалиев проинспектировал сквер, проверил качество работы, нашел недоработки и поручил строителям устранить их, переложить брусчатку в некоторых местах, завершить подсыпку под ирригацию.

Над обновлением сквера работала подрядная компания «Береке Стрим». На реконструкцию из городского бюджета было выделено 7 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164063/
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