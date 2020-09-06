10:21
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 6 сентября 2005 года

Самым теплым в Бишкеке было 6 сентября 2005 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +35,9 градуса.

Самым холодным 6 сентября было в 1968 году, когда температура составила 0 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет +18,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года, когда средняя температура составила +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го. Тогда среднемесячная температура составила +14,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 6 сентября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +13-15 градусов. Днем в столице будет дождь и гром. Воздух прогреется до +25-27 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164051/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым было 5 сентября 1959 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 31 августа 2010 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 30 августа 2007 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 29 августа 1970 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 23 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 22 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 16 августа 1975 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 15 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 9 августа 1968 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 августа 1944 года
Популярные новости
В&nbsp;городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о&nbsp;Бишкеке В городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о Бишкеке
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в&nbsp;СИЗО-1 Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в СИЗО-1
Бизнес
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
6 сентября, воскресенье
10:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 6 сентября 2005 года Температурные рекорды. Самым теплым было 6 сентября 200...
09:32
Выборы-2020. Офис ООН просит партии устранить все риски заражения COVID-19
09:00
Неделя-24. Предвыборные скандалы, и будет ли у нас зимой свет
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 сентября, суббота
22:38
На площади Ала-Тоо убрали 13 точек аренды велосипедов и игр
22:02
В жилмассиве «Арча-Бешик» построят водопровод за 2,3 миллиона сомов
21:27
На бульваре Эркиндик дерево упало на скамейку
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 сентября: дожди с грозами
20:51
Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в депутаты использовал его для пиара