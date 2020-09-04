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Общество

Минтранс: Реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта завершат в 2020 году

Несмотря на влияние пандемии COVID-19 и введенных карантинных мер, подрядчик планирует завершить все работы по укладке асфальтобетонного покрытия на дороге Бишкек — Кара-Балта в 2020 году. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, на сегодня строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 45,1 километра занимается подрядная компания Сhina Railway № 5. Сейчас ведутся укладка асфальта в Сокулукском районе и земляные работы в селе Романовка.

«Из-за сужения проезжей части на участке строительных работ возникают заторы в час пик. Кроме того, в 2020 году начата укладка последнего, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Из-за этого будут перекрываться участки, уже имеющие новое покрытие из нижнего слоя асфальтобетона. Для регулирования движения на этих участках привлекаются сотрудники ГУОБДД и регулировщики подрядчика. Несмотря на это, множество водителей нарушают ПДД, выезжая за пределы проезжей части и на встречную полосу, что приводит к ДТП и увеличивает длину автомобильных заторов», — рассказали в Минтрансе.

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При этом в ведомстве отмечают, что на участках вблизи населенных пунктов круглосуточная работа исключена. Причина — шум, создаваемый тяжелой техникой. Чтобы снизить нагрузку на плотность дорожного движения в дневное время суток, подрядная компания Сhina Railway № 5 доставляет материалы на участки строительных работ ночью.

«Кроме того, c сентября 2020 года совместно с местными органами власти организована объездная дорога для легкового транспорта через город Шопоков и село Романовка, которая разгрузит часть потока автомобильного движения. Сейчас на дороге ведутся полномасштабные строительные работы, поэтому мы просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать ПДД», — заключили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164048/
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