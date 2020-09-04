В Джалал-Абаде отремонтировали региональный центр сердечно-сосудистой хирургии

В Джалал-Абаде завершен капитальный ремонт Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, ремонт начали в августе. Работы профинансированы из средств республиканского бюджета на сумму 1,5 миллиона сомов и Фонда социального партнерства по развитию регионов на сумму 10 миллионов сомов.

Центр рассчитан на 100 койко-мест. В задании завершены все ремонтно-строительные работы, заменены оконные и дверные блоки, обновлена электропроводка, системы канализации и отопления. Установлены новые межкомнатные перегородки в связи с изменением площадей.