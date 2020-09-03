Количество пожаров в Иссык-Кульской области уменьшилось на 29,1 процента

В Иссык-Кульской области число пожаров по сравнению с прошлым годом стало меньше на 29,1 процента. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, за восемь месяцев этого года по области произошел 151 пожар, по сравнению с аналогичным периодом прошлого это меньше почти на треть. Однако материальные потери от пожаров составили более 42 миллионов сомов (в 2019-м — более 14 миллионов сомов).

В этом году на пожарах погиб один человек, в прошлом за этот же период погибли два человека.

Пожарно-спасательными подразделениями по Иссык-Кульской области спасено две человеческих жизни и товароматериальных ценностей на сумму более 127 миллионов сомов.

Основными причинами пожаров, по данным ведомства, являются:

неосторожное обращение с огнем;

нарушение правил эксплуатации электрооборудования;

нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов;

детская шалость с огнем;

Уточняется, что 26,5 процента общего числа пожаров произошли в жилом секторе. Основная доля возгораний пришлась на города Каракол, Балыкчи и Ак-Суйский район.

Органы пожарной охраны призывают соблюдать правила пожарной безопасности: