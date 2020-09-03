Количество пожаров в Иссык-Кульской области уменьшилось на 29,1 процента

В Иссык-Кульской области число пожаров по сравнению с прошлым годом стало меньше на 29,1 процента. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По ее данным, за восемь месяцев этого года по области произошел 151 пожар, по сравнению с аналогичным периодом прошлого это меньше почти на треть. Однако материальные потери от пожаров составили более 42 миллионов сомов (в 2019-м — более 14 миллионов сомов).
В этом году на пожарах погиб один человек, в прошлом за этот же период погибли два человека.
Пожарно-спасательными подразделениями по Иссык-Кульской области спасено две человеческих жизни и товароматериальных ценностей на сумму более 127 миллионов сомов.
Основными причинами пожаров, по данным ведомства, являются:
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов;
- детская шалость с огнем;
Уточняется, что 26,5 процента общего числа пожаров произошли в жилом секторе. Основная доля возгораний пришлась на города Каракол, Балыкчи и Ак-Суйский район.
Органы пожарной охраны призывают соблюдать правила пожарной безопасности:
- не использовать неисправную электро-установочную арматуру (электророзетки, вилки и выключатели);
- не использовать электронагревательные приборы кустарного производства;
- не хранить горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;
- не оставлять без присмотра детей;
- не оставлять без присмотра включенные бытовые электроприборы, радио и телеаппаратуру, газовые плитки;
- не устанавливать электронагревательные приборы рядом с легко воспламеняемыми предметами.