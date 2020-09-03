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Общество

Количество пожаров в Иссык-Кульской области уменьшилось на 29,1 процента

В Иссык-Кульской области число пожаров по сравнению с прошлым годом стало меньше на 29,1 процента. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, за восемь месяцев этого года по области произошел 151 пожар, по сравнению с аналогичным периодом прошлого это меньше почти на треть. Однако материальные потери от пожаров составили более 42 миллионов сомов (в 2019-м — более 14 миллионов сомов).

В этом году на пожарах погиб один человек, в прошлом за этот же период погибли два человека.

Пожарно-спасательными подразделениями по Иссык-Кульской области спасено две человеческих жизни и товароматериальных ценностей на сумму более 127 миллионов сомов.

Основными причинами пожаров, по данным ведомства, являются:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • нарушение правил эксплуатации электрооборудования;
  • нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов;
  • детская шалость с огнем;

Уточняется, что 26,5 процента общего числа пожаров произошли в жилом секторе. Основная доля возгораний пришлась на города Каракол, Балыкчи и Ак-Суйский район.

Органы пожарной охраны призывают соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не использовать неисправную электро-установочную арматуру (электророзетки, вилки и выключатели);
  • не использовать электронагревательные приборы кустарного производства;
  • не хранить горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;
  • не оставлять без присмотра детей;
  • не оставлять без присмотра включенные бытовые электроприборы, радио и телеаппаратуру, газовые плитки;
  • не устанавливать электронагревательные приборы рядом с легко воспламеняемыми предметами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164024/
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