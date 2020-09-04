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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки, пьеса и турпоездка

Выставки, ярмарки

15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее

Выставку можно посетить по ссылке.

23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка

Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.

Кафе Chicken Star.

5-15 сентября. Выставка Николая Жестовского «Путешествие»

Николай Жестовский пишет картины в жанре стимпанк. Телефон для регистрации 0707189497.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Акции, концерты, походы

5 сентября. Читка пьесы «Я вижу, как дерево становится человеком»

Пьесу казахстанского драматурга Александр Диденко прочитают актеры театра «Место Д...». Регистрация по телефону 0555223667.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

5 сентября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить на сцене нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

6 сентября. Поездка на термальные источники

«Иссык-Ата» — один из старейших санаториев, получивший свою известность благодаря целебным сероводородным источникам и красивейшему ущелью. Желающие смогут прогуляться до 10-метрового водопада. Регистрация 0500505563.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 8.00.

Для детей

6 сентября. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164021/
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