Афиша Бишкека на выходные: выставки, пьеса и турпоездка

Выставки, ярмарки
15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»
Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее
Выставку можно посетить по ссылке.
23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка
Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.
Кафе Chicken Star.
5-15 сентября. Выставка Николая Жестовского «Путешествие»
Николай Жестовский пишет картины в жанре стимпанк. Телефон для регистрации 0707189497.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
Акции, концерты, походы
5 сентября. Читка пьесы «Я вижу, как дерево становится человеком»
Пьесу казахстанского драматурга Александр Диденко прочитают актеры театра «Место Д...». Регистрация по телефону 0555223667.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
5 сентября. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить на сцене нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
6 сентября. Поездка на термальные источники
«Иссык-Ата» — один из старейших санаториев, получивший свою известность благодаря целебным сероводородным источникам и красивейшему ущелью. Желающие смогут прогуляться до 10-метрового водопада. Регистрация 0500505563.
Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 8.00.
Для детей
6 сентября. Онлайн-лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.
Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.