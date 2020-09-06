В Бишкеке 6 сентября вечером возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 55 минут.

Отключения света, газа, воды

9.30-18.00 — отрезки улиц Медерова, Тыныстанова, Кулиева, Актюбинской, Киевской.

У кого намечается той

Болот Абилдаев

Родился 6 сентября 1963 года в селе Кировском Таласской области. Генеральный директор ОсОО «Газпром нефть Азия», генеральный директор ОсОО «Газпром Кыргызстан» по совместительству, почетный консул Республики Казахстан в Чолпон-Ате.

Микаэль Ру

Родился 6 сентября 1966 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в КР.

Памятные даты

День нефтяника

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленности зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан.

Подписана Всемирная конвенция об авторском праве

Международное соглашение об охране авторского права действует под патронажем ЮНЕСКО. Конвенция принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 года.

Ее задача состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны авторского права.

ВКАП предусматривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Бернской конвенцией. Женевская конвенция разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего количества государств, в том числе тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

Куда сходить

Культура