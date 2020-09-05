В Бишкеке 5 сентября без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 57 минут.

Отключения света, газа, воды

9.30-18.00 — отрезки улиц Урицского, Уч-Курганской, Молодой Гвардии, переулок Ат-Башинский.

У кого намечается той

Гидаят Худуш оглы Оруджев

Родился 5 сентября 1944 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане.

Динара Чочунбаева

Родилась 5 сентября 1956 года в городе Фрунзе. Художник, член правления Союза художников КР, директор фестиваля «Оймо».

Марат Амираев

Родился 5 сентября 1974 года. Режиссер, актер.

Каныбек Абдрахманов

Родился 5 сентября 1980 года. Начальник 3-го управления Службы криминальной милиции (ГУБОП) МВД КР.

Памятные даты

Международный день благотворительности

Фото Facebook/Help the Children-SKD

Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

Всемирный день бороды

Фото Niu Xiaolei/XINHUA/SIPA. Леонардо Ди Каприо

Отмечается каждую первую субботу сентября. Все представители мужской половины человечества, носящие бороду, могут присоединиться к акциям, посвященным этому замечательному празднику.

Это праздник, который отмечают и те, кто носит бороду, и те, кому нравится эта мода, и те, кто имеет отношение к услугам по уходу за ней.

Мужчины, не носящие бороду, стараются не бриться в этот день, поддерживая своих друзей.

Куда сходить

Культура