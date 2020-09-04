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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 сентября без осадков, небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 13 часов.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй, 48а), «Колмо» (улицы Мидина, Республиканская), улица Кривоносова, 15;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Тыналиева, Кейкап, Садырбаева, Узун-Булак, Кейгул, Репина, Кен Суу), улицы Лущихина, Тимура Фрунзе, переулок Покровский;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Табалдиева, Новой, Кудайбергенова, проспекта Чингиза Айтматова;
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Армейской, Киизбаева;
  • 10.00-18.00 — отрезки улиц Наманганской, Адырской, Бельской, Рабочей, переулки Берликский, Адырский;
  • 11.00-14.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Скрябина, Шукурова, Белорусской, Медерова;
  • 13.00-16.00 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, переулок Елецкий.

У кого намечается той

Евгений Петрашов

Родился 4 сентября 1974 года в городе Фрунзе. Главный тренер национальной команды КР по плаванию.

Откурбек Джамшитов

Родился 4 сентября 1975 года селе Толойкон Ошской области. Генеральный прокурор Кыргызстана.

Памятные даты

Всемирный день таэквондо

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Эпизод Кубка Азии по таэквондо ITF

4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет на своей сессии в Париже (Франция) объявил о признании таэквондо ВТФ и принятии официальным олимпийским видом спорта в 2000 году.

Этот день утвержден на Генеральной ассамблее в Хошимине (Вьетнам) в 2006 году.

Таэквондо — корейское боевое искусство. Характерная особенность — активное использование ног в бою; причем как для ударов, так и для блоков.

Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение — телеграф

Художник Морзе не имел глубоких знаний в электротехнике, пользуясь подручными приспособлениями, и 10 лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837 году в Нью-Йоркском университете он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась не читаемой.

Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе.

Основана компания Google

Компания Google Inc. основана в 1998 году Сергеем Брином и Лари Пейджем. Брин и Пейдж познакомились в Стэнфордском университете и вместе стали работать над проектом, который затем превратился в Google.

По заявлению основателей компании, миссия Google состоит в организации мировой информации, обеспечении ее доступности и пользы для всех.

Сегодня компания насчитывает более 10 тысяч сотрудников по всему миру. Брин является президентом по технологиям, Пейдж — президентом по продукции.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Аннас Муслимов

Родился 4 сентября 1936 года в городе Фрунзе. Советский ученый в области оборонной промышленности, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР.

Создатель уникального изобретения в области оборонной промышленности, в частности метода отбора «золотых» боеприпасов, аналогов которых не существует в мире, то есть идеальных и точных изделий, которые могут использоваться специальными подразделениями войск, таких как снайперы, другие вооруженные подразделения и артиллерия.

Автор 250 научных статей, 48 патентов на изобретения, трех книг для студентов и аспирантов на разных языках, пяти монографий. Подготовил 18 кандидатов наук и 6 докторов наук.

Родился профессор Турар Койчуев

Родился 4 сентября 1938 года. Профессор, заслуженный деятель науки КР.

Действительный член Национальной академии наук, авторитет в области экономической теории, истории экономической мысли, макроэкономики, региональной экономики, внес весомый вклад в постсоветское экономическое реформирование. Его научные работы много раз издавались в России, США, Европе, КНР, Японии и других странах.

Практически вся его трудовая и творческая биография в советское время связана с Академией наук Киргизской ССР: прошел путь от младшего научного сотрудника до президента АН.

С обретением Кыргызстаном независимости приглашен в систему государственной власти. Работал председателем Госкомиссии по экономической реформе (1990-1993), заместителем председателя правительства, государственным секретарем, вице-премьером.

Куда сходить

Культура

  • онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
  • в кафе Chicken Star проходит экспериментальная выставка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164008/
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