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Общество

В Бишкеке издана книга стихов дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой

В Бишкеке вышла в свет книга дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева — Лейлы Алиевой «Хочу услышать голос Бога». Об этом 24.kg сообщили в посольстве Азербайджана в Кыргызстане.

В сборник вошли ее уже известные стихи и поэзия последних лет.

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Книга издана на русском и кыргызском языках. Перевели стихи народный поэт КР Омор Султанов, поэты-переводчики Аида Эгембердиева и Алтынай Темирова.

Предисловие написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев.

Редактор русского варианта — известная поэтесса Светлана Суслова, кыргызского — Фатима Абдалова. Художественное оформление Джалала Худабаева и Рустама Атабаева.

24.kg
Фото 24.kg. Книга Лейлы Алиевой

Лейла Алиева — поэт, художник, общественный деятель, вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства фонда в России, главный редактор журнала «Баку».  

Несмотря на молодость Лейлы, ее природная одаренность, талант позволяют ей творить высоким стилем.

Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев

Ее стихотворение «Элегия», посвященное дедушке, Гейдару Алиеву, включено в школьные учебники по литературе для учащихся пятых классов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163995/
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