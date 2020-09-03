4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй, 48а), «Колмо» (улицы Мидина, Республиканская), улица Кривоносова, 15;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Тыналиева, Кейкап, Садырбаева, Узун-Булак, Кейгул, Репина, Кен Суу), улицы Лущихина, Тимура Фрунзе, переулок Покровский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Табалдиева, Новой, Кудайбергенова, проспекта Чингиза Айтматова;

9.30-12.00 — отрезки улиц Армейской, Киизбаева;

10.00-18.00 — отрезки улиц Наманганской, Адырской, Бельской, Рабочей, переулки Берликский, Адырский;

11.00-14.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Скрябина, Шукурова, Белорусской, Медерова;

13.00-16.00 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, переулок Елецкий. 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улица Озгоруш), Берлик (улица Жумалы), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Шопокова, Кундучалова, Тезекбаев, Бузурманкул), Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Акмат, Эгимбаева, Уметалиева, Карагул, Майрам), Нижняя Ала-Арча (улицы Киргизская, Зеленая, Новая, Логвиненко, Коллекторная), Дачное (улицы Строительная, Чехова, 40 лет Победы), Озерное (улицы Молодежная, Фрунзе, Зеленая), Таш-Мойнок (улицы Новая, Проектируемая, Жайлообай-Ата, Эшимкулов), Садовое (улицы Учхоз, Бегалиева), Дачное (улицы Ленина, Шорса, Шевченко, 40 лет Победы); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Маловодное (улицы Пролетарская, Ленина), Студенческое (улица Канал), Новопавловка (улицы Лавровых, Ала-Арчинская, Советская, Садовая, Почтовая, Фрунзе), Сокулук (улицы Северная, 60 лет Киргизии, Индустриальная, 40 лет Победы, Алма-Атинская, 40 лет Октября, Новая, Больничная, Свобода, Правда, Строительная, Фрунзе, Молодежная, Белинская, Мельничная, Труда, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Келечек, Жанылык, Фрунзе, Степная, Правды, Иссык-Кульская, Полярная, Карагачевая, Садовая, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, Трудовая, Интернациональная, 40 лет Октября, Гагарина, интернат Нижне-Чуйский);

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко), село Гавриловка (улица Фрунзе); Московский РЭС 8.00-17.00 — села Александровка (улица Луговая), Петровка (улица Заводская), Ак-Суу (улица Жданова), Предтеченка (кошары);

10.00-17.00 — села Беловодское (улицы Набережная, Кирова, Рябова, Фрунзе, Крупской, Ломоносова, Железнодорожная, Северная), Ак-Суу (улицы Шопокова, 50 лет Октября, Проездная, Кирова, Карла Маркса); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Гидропартия, Космонавтов, 5-9), село Сары-Булак (улицы Ленина, Токтогула); Панфиловский РЭС 9.00-16.00 — села Ровное, Чолок-Арык; Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Туз, Хунчи (улицы Гагарина, Дываева), Жерказар (улица Тоголока Молдо).

3 Ошская область Ошская область