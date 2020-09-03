С мая 2020 года в Кыргызстан прибыли 450 международных дорожных специалистов

С мая 2020 года в Кыргызстан прибыли около 450 международных дорожных специалистов. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра транспорта и дорог Талант Солтобаев.

По его словам, пандемия COVID-19 негативно отразилась на реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КР.

«Введение карантинных мер и закрытие международных границ осложнили мобилизацию персонала, доставку материалов, а также препятствовали свободному передвижению работников на участке. С целью скорейшего возобновления работ в условиях пандемии Минтрансом организована доставка 450 специалистов на участки работ», — сообщил заместитель министра транспорта и дорог.

Министерство транспорта и дорог КР планирует реализацию следующих проектов, где уже определены доноры для реализации:

1. Строительство участка Балбай Баатыр — Каракол.

2. Строительство участка Корумду — Балбай Баатыр.

А также следующие проекты, для реализации которых еще ведется поиск доноров:

3. Строительство автодороги Арал-Суусамыр.

4. Строительство объездной автодороги в Бишкеке.

5. Строительство дороги Тараз — Талас — Суусамыр (105-198-й километр).