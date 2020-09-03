Анкеты на госипотеку будут рассматриваться с учетом даты заявки

Отныне все анкеты будут рассматриваться с учетом даты подачи заявления. Об этом сообщили в Государственной ипотечной компании.

По ее данным, на днях Государственная ипотечная компания получила от Минфина транш в 200 миллионов сомов для финансирования льготной ипотеки. Из-за этого на сотрудников ГИК начали давить госслужащие с требованиями скорейшего выделения им кредитных средств, хотя они только недавно подали заявления.

«При этом около 700 граждан вот уже более двух лет ждут получения льготной ипотеки. С введением электронной формы подачи заявлений, а также в связи с миграцией ранее поданных бумажных заявлений в базу данных автоматизированной информационной системы отныне все анкеты будут рассматриваться с учетом даты подачи заявления», — заключили в ГИК.